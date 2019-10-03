عاجل.. ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى 27

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

ارتفع عدد قتلى احتجاجات العراق برصاص قوات الشرطة اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019.



ونقلت رويترز عن مصادر عراقية قولها إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 27 على الأقل.

وأطلقت قوات الشرطة العراقية الرصاص الحي لتفريق متظاهرين تحدوا حظر التجوال في العاصمة بغداد وتجمعوا لمواصلة الاحتجاج على الأوضاع المعيشية في البلاد، وارتفاع عدد القتلى والمصابين جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

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وواصل متظاهرون الاحتجاج في العاصمة بغداد رغم حظر التجوال الذي فرض في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية بإصابة مئات الأشخاص الآخرين، خلال الاحتجاجات التي جرت في بغداد، ومدن أخرى جنوبي البلاد.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن حظر التجول فرض للحفاظ على النظام العام، وحماية المتظاهرين من بعض "المتسللين"، الذين ارتكبوا انتهاكات ضد قوات الأمن.

إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في #العراق، اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019، إقالة ألف موظف حكومي بتهم تتعلق بالاختلاس وهدر المال العام.