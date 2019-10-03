شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المنامة) دعت مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر لجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها العراق. ودعت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - مواطنيها في العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

دعت مملكة البحرين مواطنيها إلى عدم السفر لجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها العراق. ودعت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - مواطنيها في العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

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