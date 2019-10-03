شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 6 قتلى في تظاهرات ذي قار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الناصرية) قتل ستة اشخاص بالرصاص الحي في مدينة الناصرية بجنوب العراق، اليوم (الخميس)، في التظاهرة الأكثر دموية في ثالث أيام حركة الاحتجاج المطلبية التي انطلقت الثلاثاء في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول طبي محلي. وأشار عبد الحسين الجابري مدير دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية، وكبرى مدنها الناصرية، إلى إصابة 56 شخصاً بجروح في تظاهرات اليوم.

قتل ستة اشخاص بالرصاص الحي في مدينة الناصرية بجنوب العراق، اليوم (الخميس)، في التظاهرة الأكثر دموية في ثالث أيام حركة الاحتجاج المطلبية التي انطلقت الثلاثاء في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول طبي محلي. وأشار عبد الحسين الجابري مدير دائرة الصحة في محافظة ذي قار الجنوبية، وكبرى مدنها الناصرية، إلى إصابة 56 شخصاً بجروح في تظاهرات اليوم.

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