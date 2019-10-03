أركان الخليج: جاهزون للتصدي لأي تهديدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
أعلن رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي أمس جاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية تشهدها المنطقة.
وأكدوا في بيان عقب اجتماعهم الاستثنائي في الرياض أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على دول المجلس كافة، مشددين على مساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.
وأشاروا إلى أنه جرى بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية، مشددين على أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.
5 رفضها رؤساء أركان الخليج
- الاعتداءات على المملكة العربية السعودية
- الاعتداءات على ناقلات النفط وتهديد حرية الملاحة البحرية
- انتهاك أجواء بعض دول المجلس لتنفيذ الاعتداءات الأخيرة على المملكة
- الاعتداءات والتهديدات في المنطقة
- تحركات المنظمات الإرهابية
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