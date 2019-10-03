ترمب استخدم نائبه للضغط على رئيس أوكرانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم نائبه مايك بنس لإخطار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتعليق المساعدات التي يجري توجيهها إلى بلاده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن بنس لم يكن على دراية بمساعي ترمب الرامية للضغط على الرئيس الأوكراني بشأن نجل منافس ترمب، جو بايدن.

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وأفادت الصحيفة بأن ترمب وجه بنس بعدم حضور مراسم تنصيب زيلينسكي.

من جانبها، قالت كاتي والدمان، المتحدثة باسم بنس إن ما ذكرته الصحيفة هو «تبرئة صريحة للإدارة الأمريكية».

وأضافت «من الواضح تماما أن نائب الرئيس قام بتوصيل رسائل الرئيس بشأن مكافحة الفساد وتقاسم العبء الأوروبي بشكل مباشر وفعال، وفور عودته أفرج عن المساعدات المالية».