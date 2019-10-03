حصار حوثي وتجويع جماعي للمدنيين في تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تعز، الحديدة

وصف تقرير تابع لفريق الخبراء الدوليين حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية لمدينة تعز وممارسة وسيلة التجويع بحق المدنيين بالعقاب الجماعي، والانتهاك متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.

وخلص فريق الخبراء إلى أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أن مقاتلي الحوثي استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز لدعمهم للمقاومة الشعبية والحكومة.

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وأضاف التقرير الذي عرض خلال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن جماعة الحوثي ومنذ طردها من قبل القوات الشرعية اليمنية من مدينة تعز في يوليو 2015 تحاول إضعاف المقاومة واستعادة السيطرة على المدينة وفرضت حصارا وعقابا جماعيا على سكانها. وأوضح أن الحصار الذي فرضته جماعة الحوثيين أثر بشكل كبير على تعز وتسبب بانعدام السلع الغذائية والمياه وبندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم وغيرها من أشكال الحياة. وأشار التقرير إلى «معبر الدحي» وهو معبر سيئ السمعة بسبب المعاملة القاسية لليمنيين التي حصلت هناك. وكان هذا المعبر نقطة العبور الرئيسة للمدنيين من وإلى مدينة تعز وأجبر الناس على المشي لمسافات طويلة للوصول إليها. وقال إن القانون الإنساني الدولي يحظر كلا من التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية. وفي السياق نفسه كشفت منظمة حقوقية، عن تعرض أحد المواطنين للتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي المتمردة، مما تسبب بإصابته بشلل كامل. وقالت منظمة شهود لحقوق الإنسان إن المواطن عبدالرحمن عمر المفرج عنه أخيرا تعرض للتعذيب الشديد في سجون الميليشيات الحوثية، وخرج من السجن مشلولا وفاقدا الحركة.

من جهة أخرى زرعت ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين عشرات الحقول من الألغام والعبوات الناسفة جنوب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

مشاهدات يمنية