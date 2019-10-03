بعد قرار إعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات.. هل ستنخفض الأسعار ؟

الموجز

جاء أعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة المجلس خلال اجتماعه، الخميس، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ليضع التساؤل هل سيؤثر القرار على المواطن المصري وعلى الأسعار بالشارع.

وأثار قرار الحكومة بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية فى مصر وعلى رأسها الأسمنت والحديد والسيراميك، وهى المواد الأساسية لعدد كبير من المشروعات، الكثير من التساؤلات.

ماذا يعنى إعادة تسعير الغاز؟

ستقوم الحكومة بإعادة النظر فى الأسعار التى يتم محاسبة القطاع الصناعى عليها حاليا، والتى بلغت 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة لقطاع صناعة السيراميك كمثال، بحيث سيتم خفض هذا الرقم إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مما يعنى خفض تكلفة الإنتاج على هذه الصناعات.

كيف يؤثر على انخفاض أسعار الصناعات؟

يعتبر سعر الغاز للمصانع أحد العوامل الرئيسية التى يحتسب عليها المصنع تكاليف الإنتاج، ومن ثم تحميل هذه التكلفة على السلعة النهائية، ومع خفض الغاز -حسب كل نشاط صناعى شمله القرار- فإن المصانع ستقوم بإعادة النظر فى سعر المنتج.

هل يساهم خفض سعر الغاز على أسعار السلع فى السوق؟

بالطبع إذا استجابت المصانع التى شملها قرار الخفض لهذا القرار، فمن الطبيعى تخفيض سعر المنتج فى صورته النهائية، نتيجة تراجع تكلفة الصناعة، والتى يدخل الغاز كجزء منها، لذلك ستشهد الأسواق انخفاض فى أسعار هذه الصناعات.

ما هى الصناعات التى تم خفض سعر الغاز لها؟

صناعة الأسمنت تم خفض سعر المليون وحدة حرارية من 7 دولار إلى 6 دولار، وخفضه لصناعة السيراميك إلى 5.5 دولار، وخفضه لمصانع الحديد لتصبح 5.5 دولار آيضا.

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اتحاد الصناعات

أكد اتحاد الصناعات المصرية بأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة يساهم فيزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها.

وقال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية في بيان له اليوم بإن هذا القرار يمثل خطوة هامه فى زيادة قدرة الصناعات ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

قرار الحكومة

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.

وأبقت الحكومة على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير، بحسب القرارات الصادرة سابقا في هذا الشأن.

وقال مدبولي إنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، وذلك عبر اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.