جميل السيد للجراح: "لو في ربع دولة بلبنان كان لازم تتختخ بالحبس"

اشار النائب اللواء جميل السيد الى ان "وزير الاعلام جمال الجراح قال بعد جلسة مجلس الوزراء أن بعض النواب والوزراء والإعلام يؤذون الوضع المالي والإقتصادي"، لافتا الى ان "الكلام عن المرض لا يؤدي الى المرض ومرضكم هو الفساد وهو منكم وفيكم".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي لفت السيد الى انه "بعدما سمعنا شركات الخليوي عن زمان الجراح بوزارة الإتصالات لو كان هناك ربع دولة في لبنان كان "لازم تتختخ بالحبس"، مضيفا:"لجنة التحقيق جايي".
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