جميل السيد للجراح: "لو في ربع دولة بلبنان كان لازم تتختخ بالحبس"

اشار النائب اللواء ​جميل السيد​ الى ان "وزير الاعلام ​جمال الجراح​ قال بعد جلسة مجلس الوزراء أن بعض النواب والوزراء والإعلام يؤذون ​الوضع المالي​ والإقتصادي"، لافتا الى ان "الكلام عن المرض لا يؤدي الى المرض ومرضكم هو الفساد وهو منكم وفيكم".

وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ لفت السيد الى انه "بعدما سمعنا شركات الخليوي عن زمان الجراح ب​وزارة الإتصالات​ لو كان هناك ربع دولة في ​لبنان​ كان "لازم تتختخ بالحبس"، مضيفا:"لجنة التحقيق جايي".