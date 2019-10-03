انتهاء المرحلة الثانية من تعزيل بحيرات عيون السمك والاستعداد للمرحلة الثالثة والأخيرة

أنجز ناشطو "تجمع عكار الوطني" المرحلة الثانية من خطة تنظيف بحيرات عيون السمك، وذلك بالتعاون مع حملة "​المنية​ منا مزبلة" و"إتحاد شباب ​الضنية​". وقام المتطوعون في هذه الحملة بجمع ​النفايات​ من داخل البحيرة وسحبها إلى خارجها عبر الشباك ومراكب ​الصيد​، الّتي تمّ استقدامها إلى البحيرة منذ نهار الأحد الماضي مع انطلاق الحملة.

وأوضح الناشطون في بيان، أنّ "من الجهود المبذولة من قبلهم خلال اليومين الماضيين، تمكّنوا خلال المرحلتين الأولى والثانية من إزالة أكثر من 70 بالمئة من النفايات الّتي كانت تغطّي سطح البحيرات، حيث يجري تجميعها في نقطة محدّدة عند أسفل السد، تمهيدًا لتعبئتها بأكياس خاصة ونقلها إلى مكان يتمّ معالجتها وفق مواصفات بيئيّة مدروسة، من قِبل شركة الأمانة العربية".

ولفتوا إلى أنّ "المرحلة الثانية كانت أصعب من المرحلة الأولى، حيث يتمّ سحب النفايات من أماكن بعيدة في عمق البحيرات وعن الأطراف، إلى نقطة التجميع، الأمر الّذي يتطلّب مجهودًا كبيرًا جدًّا خلال سحب بالحبال، وهي المعدّات المتاحة لهم لإخراجها، فضلًا عن النباتات المائيّة والطحالب والأشجار الّتي تعيق العمل وتبطئه".

وكشف الناشطون أنّ "المرحلة النهائيّة الّتي يجري التحضير لها ستشمل صيانة الساتر الحديدي الممتد على طول جسر البحيرة وطلائه لحمايته من الصدأ، ووضع شباك حديديّة له لتوفير سبل الحماية والأمان للمتنزهين على ضفاف البحيرة، وتركيب مصابيح الإنارة له لتصبح البحيرات بحلة جديدة".

إلى ذلك، عمد الناشطون إلى توزيع أكياس نيلون على زائري منطقة عيون السمك، مع توعيتهم إلى ضرورة فرز النفايات ووضعها في الأكياس المخصّصة ونقلها إلى الحاويات الكبيرة الّتي تمّ توزيعها على ضفاف البحيرات، وعدم تركها بين الأشجار أو على ضفاف مجاري المياه.