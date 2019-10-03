الدفاع المدني: إنقاذ مواطنة كانت تحاول الإنتحاء مقابل شاطئ ذوق مكايل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ أنقذوا مواطنة كانت تحاول الإنتحار وهي على بُعد 250 مترًا تقريبًا من شاطئ ​ذوق مكايل​- ​كسروان​".

وأوضحت أنّه "قد تمّ نقلها بواسطة زورق الدفاع المدني إلى ميناء جونية، حيث نَقلها العناصر إلى "مستسفى سيدة لبنان الجامعي".