الدفاع المدني: إنقاذ مواطنة كانت تحاول الإنتحاء مقابل شاطئ ذوق مكايل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أنّ "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني أنقذوا مواطنة كانت تحاول الإنتحار وهي على بُعد 250 مترًا تقريبًا من شاطئ ذوق مكايل- كسروان".
وأوضحت أنّه "قد تمّ نقلها بواسطة زورق الدفاع المدني إلى ميناء جونية، حيث نَقلها العناصر إلى "مستسفى سيدة لبنان الجامعي".
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