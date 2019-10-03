إنتخاب علي موسى السعيد رئيسا لاتحاد بلديات وادي خالد واحمد الشيخ نائبا له

اشرف ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​ فعلى عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات ​وادي خالد​، ففاز علي موسى السعيد بمركز الرئيس ، والشيخ احمد الشيخ بمركز نائبا للرئيس.



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