إنتخاب علي موسى السعيد رئيسا لاتحاد بلديات وادي خالد واحمد الشيخ نائبا له

اشرف محافظ عكار المحامي عماد اللبكي فعلى عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات وادي خالد، ففاز علي موسى السعيد بمركز الرئيس ، والشيخ احمد الشيخ بمركز نائبا للرئيس.
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