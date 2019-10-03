سلامة: التعميم الذي أصدره مصرف لبنان يسمح للبنانيين بالتعامل بالليرة في شراء المحروقات

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث تلفزيوني له أن "التعميم الذي أصدره مصرف لبنان يسمح للبنانيين بالتعامل بالعملة الوطنية في شراء ​المحروقات​، ويسمح للموزيعن كذلك، لذلك لم يعد هناك طلب على ​الدولار​ من عند الصرافين، ومستوردو المشتقات النفطية مهمتهم تأمين الدولار للدفع للخارج".

ولفت سلامة الى ان "الشعب اللبناني يلمس الاستقرار ولكنه لا يلمس النمو الاقتصاي الذي يلامس صفر بالمئة"، مؤكدا انه "اذا قمنا بالاصلاحات المطلوبة نغلق المجال امام الاستغلال من الخارج"، مضيفا:"لدينا معلومات بأن هناك محاولات من الخارج لزعزة لبنان".

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