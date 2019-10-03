أبو الحسن: الأجدى هو الإعتراف بالحقيقة والإصغاء لأنين الناس بدل خنق الأنفاس

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الممارسات التي يقوم بها بعض من في السلطة تذكّرنا بأنظمة القمع والإستبداد، فأعلموا بأن هواء الحرية ليس ملككم بل ملك الناس، أما إحترام الحريات العامة فيكفله ​الدستور​، فعلتكم كدفن الرأس بالرمال، الأجدى هو الإعتراف بالحقيقة والإصغاء لأنين الناس بدل خنق الأنفاس".

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