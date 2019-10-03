الجراح للسيد: "الحبس للمجرمين امثالك ولو في نص ربع دولة كنت أكيد بعدك بالحبس"

رد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النائب ​جميل السيد​ قائلا "يا جميل لما قلت السيارة ما بتحمل حمارين عند ما جبت المتفجرات من ​سوريا​ كان معك حق ما بتحمل حمارين، كانت حاملة حمار ومجرم، الحمار بالحبس والمجرم ب​مجلس النواب​ والحبس للمجرمين امثالك ولو في نص ربع دولة كنت أكيد بعدك بالحبس ولجنة التحقيق جاي ولازم تكون علنية وأمام ​وسائل الاعلام​ تا نكشفك أنت وأمثالك".

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