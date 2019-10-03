أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث تلفزيوني أن "موضوع الاصلاحات هو ضرورة وهناك ضرورة ماسة لمعالجة الوطن ولا يمكن الحوار ولا النفاش بل المطلوب اتخاذ القرارات والقيام بصدمة ايجابية تبدأ باعادة الثقة إلى الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر جابر: موضوع الاصلاحات هو ضرورة وللقيام بصدمة ايجابية تبدأ باعادة الثقة للناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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