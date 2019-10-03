MTV: محطات وقود عدة توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الدولار معها لشراء الوقود

ذكرت قناة الـ"MTV" بأنّ "محطات وقود عدّة توقّفت عن العمل، بسبب بيعها كل احتياطها". ولفتت معلومات القناة، إلى أنّ "المحطات الّتي توقّفت عن العمل تتوزّع بين ​الكولا​ والشوفيات و​راشيا​ و​بعلبك​ وغيرها من المناطق، ولا يتوفر معها دولار لشراء وقود جديد".

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