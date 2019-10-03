عطالله: المبلغ المطلوب لاقفال وزارة المهجرين اقل بكثير من الموازنة السنوية لاحدى وزارات القوات

أكد وزير المهجرين غسان عطالله أن "المبلغ المطلوب لاقفال ​وزارة المهجرين​ اقل بكثير من ​الموازنة​ السنوية لاحدى وزارات ​القوات​ اللبنانية"، مشيرا الى ان "مجلس الوزراء وافق على اقفال الوزراة".

وفي حديث تلفزيوني اوضح أنه "حريص على صندوق المهجرين ولكن الصندوق كان في السابق يدفع التعويضات دون الرجوع للوزارة ويجب ان تكون الجداول موحدة".



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