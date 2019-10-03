نعيم قاسم: أي اعتداء على إيران سيؤثر على المنطقة برمتها

اشار نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ الى إن "​السعودية​ تعتقد أنها تستخدم ​الولايات المتحدة​ في مواجهة ​إيران​، لكن حقيقة الأمر أن ​واشنطن​ هي التي تستخدم السعودية في المنطقة"، معتبرا ان "السعودية تخلت عن ​القضية الفلسطينية​ وتتخذ كل الإجراءات لضمان راحة ​إسرائيل​ في المنطقة".

ورأى قاسم أن "كلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن تفضيله الحل السياسي مع إيران يعتبر مجرد تصريحات إيجابية غير مصحوبة بإجراءات عملية، والسعودية هي التي تمتنع عن الجلوس مع إيران لمناقشة أمن المنطقة"، مشددا على ان "العدوان على إيران لن يكون محدودا ولا محصورا، وبالتالي كل المنطقة ستتأثر به نظرا لانتشار القواعد الأميركية في المنطقة ولمشاركة بعض العرب في هذا الأمر".

ولفت قاسم الى ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يطلب ​المال​ ويوجه الانتقادات والاعتراضات على أداء السعودية عندما تقصر، والسعودية اليوم هي أداة في يد ​أميركا​ لمواجهة إيران وليس العكس"، مشيرا الى ان "الدور الإماراتي مثل الدور السعودي سيء وسلبي ويريد أن يحتل قسما من اليمن، وأطماعهم كبيرة في جنوب اليمن وعدن وخليجها، وهو ما أدى إلى تنافس إماراتي سعودي".