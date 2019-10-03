حنكش: متى تجرؤ السلطة على الترفع عن مصالحها وتؤلف حكومة اختصاصيين تنقذ البلد؟

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، إلى أنّ "في مراجعة سريعة لنتائج تسوية الفشل منذ عام 2015 حتذى عام 2019، نلاحظ أنّ عجز الدولة زاد 50 بالمئة، ارتفعت الأسعار 14 بالمئة، زادت النفقات 26 بالمئة، وزاد الدين العام 25 بالمئة".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "متى تجرؤ السلطة على الترفّع عن مصالحها وحصصها وتمضي بتأليف حكومة اختصاصيّين تنقذ البلد؟"، مركّزًا على أنّ "الإنقاذ ما زال ممكننًا وليس مستحيلًا".
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