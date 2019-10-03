حنكش: متى تجرؤ السلطة على الترفع عن مصالحها وتؤلف حكومة اختصاصيين تنقذ البلد؟

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، إلى أنّ "في مراجعة سريعة لنتائج تسوية الفشل منذ عام 2015 حتذى عام 2019، نلاحظ أنّ عجز الدولة زاد 50 بالمئة، ارتفعت الأسعار 14 بالمئة، زادت النفقات 26 بالمئة، وزاد ​الدين العام​ 25 بالمئة".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "متى تجرؤ السلطة على الترفّع عن مصالحها وحصصها وتمضي بتأليف حكومة اختصاصيّين تنقذ البلد؟"، مركّزًا على أنّ "الإنقاذ ما زال ممكننًا وليس مستحيلًا".