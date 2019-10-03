الجراح: قررنا اجراء مناقصات لآلات السكانر لوضعها على الحدود بهدف ضبط التهرب الجمركي

أكد وزير الاعلام ​جمال الجراح​ عقب جلسة اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية أنه "تابعت اللجنة بحث الورقة المقدمة من وزراء "​القوات اللبنانية​"، وقررت ان تضع على جدول اعمال ​مجلس الوزراء​ مشروع القانون المتعلق بالمناقصات لمناقشته واقراره. كما طلبنا من وزيرة ​الطاقة​ ان ترفع تقريرا للجنة او للمجلس حول تطور العمل في ​خطة الكهرباء​ التي اقرها المجلس في نيسان الماضي، ونحن بصدد استكمال دراسة مشروع قانون الجمارك الذي بحثناه امس للاتفاق عليه واحالته الى مجلس الوزراء".

وأشار الى "اننا سنتابع دراسة عدد من مشاريع القوانين الملحة في اللجنة وفي مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها في اقرب وقت ممكن، واهمها مشروع قانون المناقصات الذي سيقر الان على ان يحال بقانون منفصل الى ​المجلس النيابي​. كما قررنا اجراء مناقصات لآلات السكانر لوضعها على الحدود بهدف ضبط التهرب الجمركي، الى جانب اجراءات اخرى سنقرها خلال الجلسة المقبلة التي تعقد غدا الساعة الثانية بعد الظهر، وستبقى جلساتنا مفتوحة لان العملية الاصلاحية هي عملية مستمرة".

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