"يونهاب": مفاوضون كوريون شماليون توجهوا إلى السويد قبيل مباحثات مرتقبة مع أميركا

أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أنّ "كبير مفاوضي ​كوريا الشمالية​ كيم ميونغ- غيل غادر من بكين باتجاه ​السويد​، برفقة ثلاثة مسؤولين آخرين"، قبل مباحثات نووية مرتقبة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وذكرت أنّ "المفاوض والمسؤولين كانوا قد وصلوا إلى العاصمة الصينية آتين من ​بيونغ يانغ​ في وقت سابق من اليوم نفسه".

وأبلغ كيم ميونغ- غيل الصحافيين في بكين "أنّنا متوجّهون للمفاوضات على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة". ولفت إلى أنّ "مع إرسال الولايات المتحدة إشارة جديدة، لدي توقّعات عالية وتفاؤل، كما أنّني متفائل بخصوص النتائج".

ومن المقرّر إجراء المفاوضات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.