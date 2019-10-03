بوتين: الأردن كان دائما بالنسبة لروسيا شريكا مهما بمنطقة الشرق الأوسط

أكّد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال لقائه ملك ​الأردن​ ​عبدالله الثاني​ في ​سوتشي الروسية​، أنّ "الأردن كان دائمًا بالنسبة ل​روسيا​ شريكًا مهمًّا في منطقة ​الشرق الأوسط​".

ولفت إلى أنّ "العام الماضي احتفل الأردن وروسيا بالذكرى الخامسة والخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونحن معكم على تواصل دائم"، مركّزًا على أنّ "على الرغم من أنّ حجم التبادل التجاري ليس كبيرًا جدًّا بين البلدين، لكنّه ارتفع بمعدل 3,8 مرّات خلال العام الماضي، ونحن سعداء بذلك".

وشدّد بوتين على أنّ "أهميّة الوصاية الهاشميّة على المقدّسات في ​القدس​، وأهميّة الاجتماعات الّتي ستعقد بين الجانبين الأردني والروسي، لما لها من أثر إيجابي على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات". وأعرب عن تقديره لـ"دور الأردن في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكّدًا "حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن".