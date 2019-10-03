وسائل إعلام فرنسية: منفذ هجوم باريس اعتنق الإسلام قبل عام ونصف

أفادت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية بأن "منفذ الهجوم على مركز شرطة في باريس اعتنق الإسلام قبل فترة من الزمن"، موضحةً أن "المهاجم البالغ 45 عاما من العمر، اعتنق الإسلام قبل 18 شهرا ودوافعه لا تزال مجهولة حتى الآن".
وفي سياق متصل، لفتت قناة "بي إف إم تي في" نقلا عن النيابة العامة للعاصمة الفرنسية، إلى "توقيف الزوجة المفترضة" لمنفذ الهجوم"، مشيرة إلى أن "توقيف المرأة جاء بعد 3 ساعات من الهجوم".يذكر أن رجلا مسلحا بسكين هاجم مركزا للشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح، فيما قتل منفذ الهجوم.
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