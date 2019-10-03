"رويترز": ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 27 شخصا على الأقل

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء عن "ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في ​العراق​ إلى 27 شخصا على الأقل".

من جهة اخرى كشفت قناة "العربية" عن "حرق مقار حكومية على يد متظاهرين في منطقة التاجي شمال بغداد".

هذا وتشهد عدة مناطق عراقية، احتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، ورافقتها صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400، ما دفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى فرض حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر تجوال كاملا على الأفراد والمركبات في بغداد باستثناء سيارات الإسعاف والحالات المرضية العاجلة، اعتبارا من الخامسة صباحا من يوم الخميس وحتى إشعار آخر.