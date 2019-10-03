أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أنّ "مجموعة من رجال دين فرنسيسكان برئاسة المبعوث البابوي الكاردينال ليوناردو ساندري، زاروا الحرم القدسي حيث تجوّلوا في باحاته، قبل أن يلتقوا مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب التميمي ومجلس الأوقاف الإسلامية في مكتبة الحرم".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين أكّدوا أنّ أيّ اعتداء على الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المدينة المقدسة، له عواقب وخيمة على السلام والعيش المشترك بين أتباع الديانات السماوية، ليس في القدس فقط وإنّما في أرجاء المعمورة". وأوضحت أنّ "ممثّلي الفاتيكان والأوقاف الإسلامية ركّزوا على تمسّكهم بالوصاية الهاشمية لملك الأردن عبدالله الثاني على المقدسات".
وتُشرف الأردن على المقدسات الإسلامية في القدس، الّتي تُعتبر في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلو الفاتيكان والأوقاف الإسلامية: أي اعتداء على الوضع القائم بالقدس له عواقب وخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.