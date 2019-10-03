الاتحاد الأوروبي دعا الأمن العراقي لضبط النفس بالتعامل مع المتظاهرين

دعا الاتحاد الأوروبي، قوات الأمن العراقية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين الرافضين للفساد والبطالة وسوء الخدمات بالعاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية"، مؤكدا "دعم إجراء السلطات العراقية لتحقيقات سريعة وآمنة"، مشددا على "ضرورة تحقيق رغبات الشعب وخصوصا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
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