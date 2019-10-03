الاتحاد الأوروبي دعا الأمن العراقي لضبط النفس بالتعامل مع المتظاهرين

دعا ​الاتحاد الأوروبي​، ​قوات الأمن​ العراقية إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين الرافضين للفساد و​البطالة​ وسوء الخدمات بالعاصمة ​بغداد​ والمحافظات الجنوبية"، مؤكدا "دعم إجراء السلطات العراقية لتحقيقات سريعة وآمنة"، مشددا على "ضرورة تحقيق رغبات الشعب وخصوصا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".

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