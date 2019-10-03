الدفاع التركية: مقتل 3 مسلحين من "العمال الكردستاني" بغارة شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل 3 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" في غارة جوية شمالي ​العراق​"، موضحةً أن "سلاح الجو أغار على منطقتي زاب ومتينة بشمالي العراق مستهدفا مسلحي المنظمة الانفصالية".

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