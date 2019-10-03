رويترز: رجل يهاجم ضباط شرطة بسكين في باريس

دبي - بواسطة محمد فارس © RT هاجم رجل يحمل سكينا أفرادا من الشرطة في أحد مراكز الأمن بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز". وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن المهاجم قتل، فيما أكدت قناة BFM TV أن شرطيا واحدا تعرض لإصابة بليغة جراء الهجوم. من جهته، امتنع متحدث باسم شرطة باريس عن الإدلاء بأي تعليق حول الحادث في الوقت الراهن. وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو "سيتي" القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم.

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