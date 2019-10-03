شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان": نحتاج لاستلهام "روح أكتوبر" لعبور التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن معركة أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة حربية، بل كانت ملحمة بطولية فريدة توحد فيها الشعب مع جيشه، كما توحد الجيش مع شعبه من أجل هدف واحد وهو الانتصار، ولا شيء غير الانتصار.

وشدد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان في بيان أصدره اليوم الخميس، على أننا في أمسّ الحاجة خلال الوقت الراهن إلى استلهام روح السادس من أكتوبر تلك الروح العظيمة التى كانت تسكن كل مصرى ومصرية، لعبور التحديات الراهنة وأولها دحر الإرهاب في سيناء وإقتلاعه من جذوره، والتفرغ لبناء وطننا، حتى نعيد لمكانتها اللائقة.

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وأشار أبو طالب، إلى أن الشعب عانى من أزمات اقتصادية، لكنه لم يتذمر أو يغضب، بل تقشف وشد الأحزمة على البطون حتى استطاع أن يحقق هذا الانتصار بقيادة جيش وطنى ظل دائمًا مدرسة الوطنية.

وتابع أبو طالب، علينا أن نتذكر بكل الفخر والتقدير الشهداء من أبناء القوات المسلحة الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تبقى مصر وتعيش مصر عزيزة حرة مستقلة مرفوعة الرأس.