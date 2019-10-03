شكرا لقرائتكم خبر عن فايقة فهيم: افتتاح الرئيس السيسى معرض تراثنا يشجع على زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى ، معرض "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات" الذى ينظمه جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مؤكدة أن حرص الرئيس على المشاركة في الافتتاح يشجع على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة.

وأكدت في بيان لها، أن توجيه الرئيس بزيادة مقدار الدعم المالي المقدم للمعرض من قبل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم، من شأنه يعمل على تطوير الأداء بالمعرض ودعم الشركات.

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وطالبت عضو مجلس النواب، الوزارات المعنية بضرورة العمل على رفع قدرات المصنعين الصغار لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي وتحقيق أعلى عائد ممكن لهم، حيث أن المشروعات الصغيرة هي مستقبل الاقتصاد المصري ويجب توجيه أكبر دعم لها.