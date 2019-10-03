شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": إنشاء أول جامعة أهلية يساهم فى ربط التعليم بسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس جامعة حلوان بإنشاء أول جامعة أهلية باسم "جامعة حلوان الأهلية" داخل حرم الجامعى للجامعة الأم من خلال استغلال المساحات الفارغة فى الجامعة والتى تمثل 100 فدان من المساحة الفعلية للجامعة والتى تقدر بـ350 فدانا.

وقال "عامر" إن هذا الفكر المستنير يتطلب مساندة الحكومة الدكتور وجميع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والاستثمار مساندة جامعة حلوان للإسراع فى إنشاء هذه الجامعة الأهلية، مطالبا رئيس جامعة حلوان وضع خطط وبرامج لإنشاء هذه الجامعة بتخصصات فى مجالات الارتقاء بالتعليم الفنى، وإنشاء كليات متخصصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربط كليات هذه الجامعة مع احتياجات سوق العمل لضمان تدريب خريجى هذه الجامعة بالمنشآت الصناعية والإنتاجية لحصولهم على فرص العمالة بمجرد تخرجهم.

وطالب عامر، تدريب الخريجين على إنشاء وتملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أسس عملية وتطبيقية تضمن نجاحها، مؤكدا استعداد لجنة الصناعة بالبرلمان على عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى موسع تشارك فيه مؤسسات الصناعة والتجارة خاصة الاتحاد العام للصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والاستثمار.

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