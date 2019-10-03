شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعتمد تخريج الدورة التدريبية لـ44 للإعلاميين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، ختام فعاليات الدورة التدريبية الرابعة والأربعون للإعلاميين الأفارقة، والتى تقام تحت رعاية الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، ونظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحضور الدكتور عصام الدين فرج ، أمين عام المجلس، والمستشار محمد ماضى ممثل وزارة الخارجية وعددًا من سفراء الدول الإفريقية المشاركة، وذلك بمقر المركز بماسبيرو.

فى البداية عبر المتدربين من خلال - كلمة ممثل الدراسين - عن مدى سعادتهم وفخرهم بحضور تلك الدورة التدريبية، ومدى الاستفادة التى حصلوا عليها من خلال البرنامج التدريبى، مؤكدين أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان منبرا وصوتا للإعلاميين الأفارقة .

وأكد الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال كلمته للإعلاميين الأفارقة، عن بالغ سعادته بتنظيم هذه الدورات التدريبية لما للتدريب من أهمية قصوى وخاصة فى مجال الاعلام، مضيفا أن التدريب ليس للتطوير المهنى فقط، إنما هو يأتى من أجل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للمعرفة.

وتابع: "على المتدربين أن يستمروا فى التواصل معنا، وأن عليهم دور مهم فى تطوير المعهد بتسليط الضوء على ما قد يجدونه من سلبيات وكتابة ملاحظاتهم وتوصياتهم وتقديم تقييم حقيقى فى نهاية كل دورة حتى يستطيع المجلس أن يفيدهم بشكل أكبر، فإن كان هناك أى قصور، فالمجلس يتعهد بمعالجته"، متمنيًا أن يكون هناك تواصل دائم بين خريجى هذا المعهد والقائمين عليه من أجل خدمة إفريقيا.

Advertisements

وأعرب المستشار محمد ماضي ممثل وزارة الخارجية، عن سعادته بالتواجد بين أشقاء الدول الإفريقية المشاركين بالدورة التدريبية، والتى تأتى ضمن منظومة تعاون متكاملة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن تلك الدورات التدريبية تكتسب خلال هذا العام أهمية خاصة مع بداية عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، مضيفا: "ذلك الحدث العظيم الذى تزامن مع بداية عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بما يمثله ذلك من تجسيد لمعانى الإخاء والمحبة بين مصر وجميع الدول الأفريقية حكومات وشعوبا".

كما أشاد بمستوى العلاقات القائمة بين مصر وجميع الدول الأفريقية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومستوى التنسيق بشأن كافة القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وفى نهاية الحفل تسلم المتدربون الأفارقة شهادات التخرج من قبل ممثلي المجلس الأعلى للإعلام وعدد من سفراء الدول الأفريقية متمنين لشعب مصر العظيم مزيدا من الحب والسلام والإخاء.