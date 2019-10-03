ضبط ربع طن أسماك فاسدة في بورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الخميس، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، على الأسواق والمنافذ ومداخل المحافظة، للتأكد من الأسماك المعروضة للبيع والواردة إلى المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط ربع طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفى حالة إحلال تام ورائحة كريهة، في نطاق حي العرب، وذلك بناءً على التقرير الطبي المفصل من الدكتور أسامة العزبي، رئيس قسم التفتيش على المجازر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 13 أحوال العرب، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما تم سحب عينات من الفسيخ لإرسالها للمعامل للتأكد من صحتها من عدمه.