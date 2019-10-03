فرصة أخيرة.. فتح باب التحويل الإليكتروني بالجامعات والمعاهد حتى السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التحويل الإلكتروني - كفرصة أخيرة - بدءا من مساء اليوم الخميس وحتي السابعة من مساء يوم السبت القادم الموافق 5 أكتوبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، الخميس، أنه سيتم فتح تنسيق القبول للطلاب خريجي الثانوية العامة والفنية للتحويل الإلكتروني، وأنه على الطلاب استغلال هذه الفرصة باعتبارها الفرصة الأخيرة التي تتاح للطلاب للتحويل الإلكتروني.