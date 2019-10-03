محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:
أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التحويل الإلكتروني - كفرصة أخيرة - بدءا من مساء اليوم الخميس وحتي السابعة من مساء يوم السبت القادم الموافق 5 أكتوبر الجاري.
وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، الخميس، أنه سيتم فتح تنسيق القبول للطلاب خريجي الثانوية العامة والفنية للتحويل الإلكتروني، وأنه على الطلاب استغلال هذه الفرصة باعتبارها الفرصة الأخيرة التي تتاح للطلاب للتحويل الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر فرصة أخيرة.. فتح باب التحويل الإليكتروني بالجامعات والمعاهد حتى السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.