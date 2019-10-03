ميركل وشتاينماير يشهدان الاحتفال بيوم الوحدة الألماني بميناء كيل

شهدت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الخميس، الحفل الذي أقيم بمناسبة يوم الوحدة الألمانية في ميناء كيل بولاية شليزفيج-هولشتاين، بحضور أعضاء الحكومة والوزراء والمسؤلين.

وقالت ميركل - في تصريح إذاعي اليوم - إنه خلال العقود الثلاثة التي تلت

سقوط جدار برلين، تم تحقيق الكثير، ومع ذلك، لا يزال هناك "الكثير للقيام به"..مشيرة إلى أن القوة الاقتصادية للولايات الشرقية كانت تعادل 43% من القوة الاقتصادية للولايات الغربية، وقد وصلت هذه النسبة في الوقت الراهن إلى 75% " وهو ما يعني نجاحا عظيما".ومن المنتظر أن يشارك نحو نصف مليون شخص في الاحتفالات التي ستقام على مدار يومين تحت شعار "الشجاعة تربطنا" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ29 للوحدة الألمانية.تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها ولاية شليزفيغ-هولشتاين احتفالات الوحدة الألمانية، حيث كانت المرة الأولى عام 2006.