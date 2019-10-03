ترامب يدعو الصين وأوكرانيا للتحقيق مع نائب أوباما السابق

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين اليوم الخميس للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، رغم التحقيق بشأن عزله بسبب طلبه من أوكرانيا معلومات بشأن منافسه السياسي الرئيسي. وقال ترامب - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "يجب أن تبدأ الصين تحقيقا بشأن عائلة بايدن..مضيفًا أنه لم يطلب مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينج التحقيق مع بايدن ونجله هانتر لكنه قال "إنه بالتأكيد شيء يمكن أن نبدأ التفكير فيه".

وخلال الحديث نفسه، جدد الرئيس ترامب دعوته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فتح تحقيق في نشاطات جو بايدن ونجله هانتر في أوكرانيا.

يذكر أن ترامب يتهم نجل بايدن بتقاضي أجرة مبالغ فيها تصل إلى خمسين مليون دولار شهريًا عندما كان عضوا في مجلس أمناء شركة "بوريسما" للغاز في أوكرانيا، كما اتهمه بتسلم أكثر من مليار دولار ونصف من الصين عندما كان والده نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما.

بايدن..مضيفًا أنه لم يطلب مباشرة من الرئيس الصيني شي جين بينج التحقيق مع بايدن ونجله هانتر لكنه قال "إنه بالتأكيد شيء يمكن أن نبدأ التفكير فيه".وخلال الحديث نفسه، جدد الرئيس ترامب دعوته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فتح تحقيق في نشاطات جو بايدن ونجله هانتر في أوكرانيا.يذكر أن ترامب يتهم نجل بايدن بتقاضي أجرة مبالغ فيها تصل إلى خمسين مليون دولار شهريًا عندما كان عضوا في مجلس أمناء شركة "بوريسما" للغاز في أوكرانيا، كما اتهمه بتسلم أكثر من مليار دولار ونصف من الصين عندما كان والده نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما.

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