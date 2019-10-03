السفارة الأمريكية في العراق تُعلّق على تظاهرات بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أنها اضطرت إلى تغيير نظام عملها بسبب المظاهرات التي تستمر لليوم الثالث على التوالي في العاصمة وغيرها من مدن العراق.

وأكدت السفارة الأمريكية في بيان أصدرته، اليوم الخميس، تعليق الخدمات القنصلية الروتينية ما لم يتم رفع حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ في بغداد

فجر اليوم، داعية المراجعين إلى إعادة جدولة مواعيدهم عبر موقع السفارة.

وأشارت السفارة إلى أن الموظفين المعنيين بالرد على الاتصالات الطارئة فيها يواصلون عملهم، غير أن قدرتهم على الاستجابة محدودة بسبب الوضع الأمني.

وقدمت السفارة سلسلة "الإجراءات الواجب اتخاذها"

للمواطنين الأمريكيين، وهي الامتناع عن السفر إلى العراق وتجنب مناطق التظاهرات في البلاد والامتثال للتوجيهات الصادرة عن السلطات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمتابعة المستجدات.

وجاء هذا البيان في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين المطالبية بتحسين ظروف المعيشة وخلق فرص عمل جديدة ورحيل "الفاسدين" إلى 19 قتيلا ومئات المصابين خلال ثلاثة أيام من الاحتجاجات في العاصمة ومعظم مدن جنوب العراق.