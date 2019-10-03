مسؤول روسي يكشف سبب تأجيل قمة نورماندي

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أنه لم يتم التوصل بعد إلى موعد عقد قمة في إطار "صيغة نورماندي"، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي يواجه بعض الصعوبات في جدول العمل في منتصف أكتوبر الجاري.

وقال أوشاكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول موعد عقد قمة نورماندي: "لا أعرف، لم نتفق بعد على تواريخ محددة"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وفي سياق رده على سؤال ما إذا كانت التواريخ قيد المناقشة الآن، أجاب: "لا، ليس بعد".

وفي رد على سؤال بالاستفسار ما إذا كان من الممكن عقد مثل هذه القمة في 16 أكتوبر، كما يقول بعض الخبراء، قال مساعد الرئيس الروسي: "أعرف أنه ستواجهنا صعوبات في الجدول الزمني في منتصف أكتوبر، أعرف ذلك بالتأكيد".

وتضم "رباعية نورماندي" التي تتولى مهام تسوية النزاع في شرق أوكرانيا، كلا من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك،

اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرًا عن معارضتهما لتغيير الحكم الذي وقع بأوكرانيا في شهر فبراير من نفس العام .ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 13 ألفًا من المواطنين.

كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها، بما في ذلك وفي إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصاعد الأزمة، بما في ذلك وإقامة الهدنة. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.