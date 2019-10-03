رئيس المجلس الأوروبي: ندعم أيرلندا بشكل كامل في ظل تطورات بريكست

أكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل، أيرلندا، في ظل التطورات الأخيرة بشأن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس عن توسك قوله: إنه غير مقتنع بمقترحاترئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حول الحدود.
البرلمان. وقال جونسون إنه قام بمحاولة حقيقية لتضييق الفجوة من أجل إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد وصف مقترحاته الأخيرة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بـ"البنّاءة والمعقولة"، وذلك في كلمة له أمام
وأشار جونسون، إلى أنه قدم ضمانات بأن حكومة المملكة المتحدة لن تجري أبدا أي عمليات تفتيش على الحدود أو قربها، معربا عن اعتقاده بأنه على الاتحاد الأوروبي أن يفعل الشيء ذاته.
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