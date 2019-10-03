وذكر التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم، بالتعاون مع 13 منظمة دولية، وفقاً لقناة "العربية الحدث"، أن تلك الانتهاكات توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وتقويض سلطات الدولة وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويعالمواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية وغيرها من الانتهاكات.
أطفال و4 حالات إصابة نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي بشكل مستمر على الأحياء الآهلة بالسكان، و3 حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، و126 حالة اعتداء على الأعيان المدنية والمركبات الخاصة، كما كثفت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي على الأحياء السكنية مما تسبب بتضرر 48 منشأة خاصة بشكل جزئي و12 منشأة بشكل كلي.
ووثق فريق الرصد والتوثيق الميداني، في تقريره الأسبوعي، 22 حالة قتل بينهم امرأة، و3 أطفال و12 حالة إصابة منهم 3
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير حقوقي: ميليشيات الحوثي ارتكبت 266 انتهاكًا بحق المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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