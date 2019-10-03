بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات التونسية تطالب باحترام مبدأ تكافؤ الفرص

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية عن أملها في أن يتم تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ظروف تضمن للشعب التونسي إمكانية التعبير الكامل عن خياره السيادي.
وحثت البعثة - في بيان صحفي اليوم الخميس على تمكينالمرشح نبيل القروي من القيام بحملته الرئاسية في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين المرشح قيس سعيد، ذلك مع التأكيد على احترامها الكامل لاستقلالية السلطة القضائية.
ودعت البعثة وسائل الإعلام إلى تغطية الحملة الدعائية بصورة متوازنة ومحايدة، كما دعت إلى الاحترام الكامل للقواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام التي لا تمتلك رخصة بث.
وجددت البعثة تشجيعها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الإعداد لحسن سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما دعتها إلى نشر النتائج الكترونيا في أجل ملائم للقيام بالطعون.
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