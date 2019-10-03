العاهل الأردني: حل الدولتين يُنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، إن الأردن وروسيا تتشاركان في ضرورة التوصل إلى المصالحة والتفاهم الإقليمي لإحلال السلام والأمن.
وأضاف الملك عبد الله - في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار الدولي المنعقد في سوتشي وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه لإنهاء الأزمة السورية علينا التوصل إلى التسوية السلمية والحفاظ على سلامة أراضي سوريا.
وأكد الملك الأردني أن إنجاز حل الدولتين سيسهم في استتباب الأمن والاستقرار
وأعرب الملك عبد الله الثاني عن شكره لروسيا على المساهمة في تطوير العلاقة مع الأردن، مؤكدًا أن روسيا تلعب اليوم دورًا محوريًا في شتى الأصعدة، منها الاقتصاد والتجارة والأمن وغيرها، وكل ذلك يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمؤتمر فالداي.
وكان العاهل الأردني، قال خلال لقاء عقده مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس إن المملكة تدعم الوجود القوي لروسيا في الشرق الأوسط.
يذكر أن منتدى "فالداي" الدولي للنقاش، يُنظم هذا العام تحت شعار "النظام العالمي: نظرة من الشرق"، ومن المقرر أن يناقش دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون في الفضاء الأوراسي الكبير، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كما سيتم تسليط الضوء على توجهات السياسة الخارجية الروسية واهتمام موسكو بالتعاون مع دول الشرق الأوسط، باعتبارها مركزا لتشابك مصالح الدول العظمى.
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