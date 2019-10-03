30 شركة هندية تشارك في معرض كايرو فاشون وتكس

يشارك وفد من مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية ومجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية الهندي الذي يضم 30 شركة منسوجات هندية في معرض (كايرو فاشون وتكس) الذي يقام خلال الفترة بين 10 و12 أكتوبر الجاري.

وذكرت سفارة الهند بالقاهرة -في بيان صحفي اليوم الخميس- أن مشاركة الشركات الهندية في المعرض تهدف إلى استكشاف الفرص التجارية المحتملة وبناء شراكة تعاونية طويلة الأجل مع شركات الغزل والنسيج المصرية، وأن مشاركة الشركات الهندية ستسهم في تسهيل التفاعل بين الشركات الهندية والمصرية من أجل إقامة روابط فعالة فيما بينها.



وأضاف بيان السفارة أن الشركات الهندية ستعرض أحدث منتجاتها بما في ذلك الغزل والأقمشة والمنسوجات والأقمشة المطرزة والمنسوجات

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الأخرى، وأن مصر واحدة من أهم شركاء الهند التجاريين التقليديين في المنطقة العربية والإفريقية خلال العام 2018-2019؛ حيث زادت التجارة الثنائية بين الهند ومصر بنسبة 23٪ لتصل إلى ما قيمته 4.55 مليار دولار أمريكي في 2018-2019 مقارنة بـ 3.68 مليار دولار أمريكي في 2017-2018.



وأشارت السفارة -في بيانها- إلى أن مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية ومجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية شاركا في دورتي عامي 2017 و2018 لمعرض (كايرو فاشون وتكس)، وأوضحت أن صناعة النسيج الهندية تعتبر صناعة حديثة ونابضة بالحياة وأنشأت الشركات المصنعة مصانع حديثة

لإنتاج كميات كبيرة من المنتجات عالية الجودة لتلبية الطلب.



ولفتت إلى أن مجلس ترويج صادرات الأقمشة القطنية سيقوم خلال المعرض بإطلاع الزائرين على معلومات حول المعرض الهندي للشركات والخاص بالأقمشة القطنية (اينديا تيكسبو) الذي ينظمه المجلس في الفترة من 17 إلى 19 مارس 2020 في مدينة كويمباتور بولاية تاميل نادو بالهند.

وتحتل الهند المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين لمصر كما أنها تحتل المرتبة الثامنة كأكبر مستورد للبضائع المصرية وعاشر أكبر مصدر للبضائع لمصر.



وبحسب البيان، تعتبر منتجات النسيج عنصرا مهما في التجارة الثنائية بين الهند ومصر حيث تعد الهند ثالث أكبر مورد للمنسوجات والملابس إلى مصر، وقامت بتصدير ما قيمته 390 مليون دولار أمريكي في عام 2018، في حين تحتل المرتبة الأولى في تصدير غزول القطن حيث بلغت قيمة صادراتها من الغزل والنسيج 175 مليون دولار أمريكي في عام 2018.