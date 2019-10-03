ترامب يقر: أريد من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة بايدن وابنه

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يريد من أوكرانيا والصين التحقيق في أنشطة منافسه السياسي نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه.
وهذا أول دفاع علني عن تصرف دفع الديمقراطيين في الكونجرس لبدء إجراءات لمساءلة ترامب تمهيدا لعزله.
وبايدن هو أيضاً نائب سابق للرئيس السابق باراك أوباما، وهو أحد أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية 2020.
وكشفت مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو الماضي، ونشر البيت الأبيض تفاصيلها، أن ترامب طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في أنشطة بايدن وابنه هانتر.
جاء الكشف عن المكالمة بعد شكوى من مبلغ ادعى أن ترامب حجب المساعدات الأميركية لكييف للضغط على الرئيس الأوكراني للانصياع لطلبه.
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وقال ترامب، في رد على سؤال عما يريد من زيلينسكي فعله، "أوصي بأن يفتحوا تحقيقا في (أنشطة) بايدن وابنه".
وأضاف ترامب، لدى مغادرته البيت الأبيض لزيارة فلوريدا، أنه يعتقد أن على الصين أيضا فتح تحقيق في أنشطة الاثنين في تلميح لمزاعم غير مؤكدة أطلقها هو ومحاميه عن تعاملات هانتر بايدن في الصين.
وقال الرئيس الأميركي "وبالمناسبة.. على الصين أيضا بدء تحقيق في (أنشطة) بايدن وابنه. لأن ما حدث في الصين أمر سيء مثلما حدث في أوكرانيا".
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