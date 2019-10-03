كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مراسل قناة سكاي نيوز بالعربية في العراق، اليوم الخميس، أن حصيلة القتلى في البلاد إرتفعت إلى 22 شخصا، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقالت مصادر طبية، إن 22 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون في مختلف أنحاء البلاد، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار المراسل، إلى أن المتظاهرين استمروا في تقدمهم نحو ساحة التحرير وساحة الطيران وسط بغداد، بالرغم من حظر التجول المفروض، لافتا إلى أن قوات الأمت تراجعت.

وهتف المتظاهرون العراقيون، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، وحمَّلوا إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، على حد تعبيرهم.

وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها، وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين "من بعض المندسين".

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من جانبه، أكد مكتب عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، على أنه يتابع الأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب.

وقال المكتب: "متابعة عبد المهدي هدفها تلبية تطلعات الشعب وفئة الشباب منهم خاصة، لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يتهيأ للقاء بهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه "يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر بالطلبات المشروعة".

وعلى صعيد متصل، نفت الخارجية العراقية أن تكون الخارجية الأمريكية قد طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة البلاد.