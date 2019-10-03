كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع نسبة مؤيدي الرئيس الأمريكي لأعلى مستوى له هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخذت نسبة مؤيدي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي في الأرتفاع حتى وصلت إلى 49%، ويعتبر هذا أعلى مستوى له هذا العام، وفقاً لمسح جديد أجرته مؤسسة Hill-HarrisX، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها نقطتان عن استطلاع أجري في 11 و12 أيلول/سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الرافضين لأداء ترامب إلى 51%، وهو أدنى مستوى له حتى الآن خلال هذا العام، في مؤشر على انزعاج النخب الأمريكية المختلفة من مساعي عزل ترلمب التي يقودها الديمقراطيون، وفقا لصحيفة The Hill الأمريكية.

وأُجري الاستطلاع على مستوى عموم الولايات المتحدة في يومي 28 و29 سبتمبر، أي بعد أقل من أسبوع من فتح مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تحقيقا رسميا في مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني.

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وندد ترامب بشدة عبر سلسلة تغريدات ثم خلال مؤتمر صحافي بالمساعي لعزله بسبب الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأوكراني في يونيو الماضي، والذي طلب فيه التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هانتر، الذي كان عضوا بمجلس إدارة شركة أوكرانية.

وأكد ترامب على أنه تصرف بشكل لائق ووصف بايدن وابنه بأنهما "مخادعان ماكران".

وحذر ترامب من الآثار المترتبة على احتمال عزله، قائلاً إن الديمقراطيين يحاولون فقط إيذاء البلاد، وأضاف ترامب، "يجب أن يركز الديمقراطيون، الذين لا يفعلون شيئاً على بناء بلدنا وعدم تضييع وقت الجميع في الهراء".

ومن جهته، قال إيليا كامينجز رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب في مذكرة، إن لجان مجلس النواب حاولت مراراً الحصول على امتثال طوعي من مسؤولي ترامب مع التحقيق، لكن البيت الأبيض "رفض التعامل أو حتى الرد على اللجان"، وهدد كامينجز بتقديم استدعاء رسمي لهذه الجهات للمثول أمام اللجنة خلال التحقيقات.