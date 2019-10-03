كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 4 من رجال الشرطة جراء هجوم باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح لويك ترافير المسؤول بنقابة الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن لقى ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة حتفهم في هجوم طعن في مقر الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس

وذكرت شبكة فرانس 24 الفرنسية، أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، حالة أحدهم خطيرة.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المهاجم كان موظفا بالمبنى، الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة وتم قتله، وأضافت "أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير في طريقه حاليا لموقع الهجوم".