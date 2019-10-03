احتراق حافلة لنقل الركاب ضواحي أكادير..نجاة السائق ومساعده من الموت بأعجوبة- فيديو

حول حريق مهول، اشتعل بعد ظهر اليوم الخميس، حافلة كبيرة لنقل الركاب، على مستوى طريق “أمسكرود” تجاه مدينة أكادير، إلى رماد. واشتعلت النيران جراء انفجار في محرك الحافلة، ونجا سائق الحافلة ومساعده، من موت محقق حيث تدخل أهالي أحد الدواوير القريبة من المنطقة لتقديم يد المساعدة.

وقالت مصادر من عين المكان لـ”اليوم24″ إنه ولحسن الحظ لم تكن الحافلة المذكورة تنقل الركاب، إذ كانت في طريقها إلى مدينة أكادير وهي فارغة، وأكد المصدر ذاته أن الطريق المذكورة أصبحت تُسمى بطريق “الموت” بسبب توالي حوادث السير وانفجار السيارات بها.

وأكد المصدر ذاته، أن الطريق الرابطة بين أكادير ومراكش تشهد حوادث مميتة بسبب منحدرات ومرتفعات تفوق قدرة محركات العربات الثقيلة، ما يؤدي أحيانا إلى اشتعال النار.