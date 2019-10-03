رسميا.. أمن القنيطرة يفرض “الويكلو” على مباراة الجيش وأولمبيك آسفي

تقرر إجراء المقابلة القادمة بين الجيش الملكي وأولمبيك آسفي، عن مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترالفية لكرة القدم، بدون جمهور، وذلك على أرضية الملعب البلدي لمدينة قنيطرة.

وأكد مصدر مسؤول في النادي العسكري لـ”اليوم24″، أن هذا القرار جاء من السلطات الأمنية لمدينة القنيطرة، وذلك تفاديا لوقوف أعمال عنف وشغب، كما حدث في مباراة أمس أمام الدفاع الحسني الجديدي، ضمن منافسات كأس العرش، بين محسوبين على جماهير الفريق الدكالي.

وشدد المصدر ذاته، على أن أمن مدينة القنيطرة، اشترط عدم حضور الجماهير من أجل استضافة المباراة في الملعب البلدي، ما يعني أن عشاق النادي لن يكون بمقدورهم مرافقة الجيش لمدينة “حلالة”، لكن هذا لا يعني بأن المباراة ستقام بإجراءات “الويكلو” التي تفرضها الجامعة، والتي تنص على دخول أفراد معينين ومحددي العدد للمنصة الرئيسية.

جدير ذكره، أن ممثل العاصمة لرباط، وجد نفسه مضطرا بالاستقبال خارج مدينته، وبمدينة القنيطرة، بسبب إغلاق ملعب الأمير مولاي عبد الله، لخضوع عشبه للاصلاح.