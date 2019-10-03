حريق بأحد المطاعم بطنجة يخلف حالة من الهلع..انفجار أتبعته نيران أرعبت الزبائن والمستخدمين-صور

صور – يونس الميموني

تمكنت عناصر الوقاية المدنية اليوم الخميس، بطنجة، من السيطرة على حريق داخل أحد المحلات المتواجدة بالقرب من سينما “روكسي”، ما خلف حالة من الهلع في صفوف الزبائن والمستخدمين دون تسجيل إصابات.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، فإن الزبائن المتواجدين داخل المطعم تفاجؤوا بصوت انفجار قوي تبعه اندلاع حريق داخل المحل، ما خلف حالة من الخوف لدى الزبائن والمستخدمين وخسائر مادية في أجهزته.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان وباشرت تحقيقها في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات الحادث.